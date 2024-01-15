Рублев о поведении Надаля перед матчами: «Что мне об этом думать? Если для него это работает – идеально»

Теги Рафаэль Надаль ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал поведение Рафаэля Надаля перед матчами.

Ранее Новак Джокович говорил, что его пугали прыжки испанца в раздевалке. Рублева спросили, давила ли на него разминка 22-кратного чемпиона ТБШ.

«Не знаю, что я об этом думаю. У всех игроков свои ритуалы, все по-своему ведут себя перед матчами. У Рафы это так. И это самое важное – если для него это работает, то все идеально. Что мне об этом думать? Если для него это работает – идеально.

Для каждого игрока важнее всего самостоятельно найти то, что поможет. Если кого-то копировать, тоже может получиться. Но если ты другой человек, то это не сработает, тебе нужно что-то другое».

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