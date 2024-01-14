Джокович о победе над 18-летним Прижмичем: «В какой-то момент показалось, что я уже играю со своим отражением в зеркале»

Новак Джокович поделился впечатлениями от игры Дино Прижмича.

Сегодня 24-кратный чемпион «Больших шлемов» победил 18-летнего хорвата 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4, и это был самый продолжительный матч первого круга «Большого шлема» в карьере Джоковича.

– Сегодня у меня был потрясающий соперник. Для 18-летнего он играл так зрело и уверенно, боролся, не сдавался, даже когда уступал 0:4 в четвертом сете. Я впечатлен его настроем, подходом, игрой. Я слышал много хороших историй о его дисциплине и ежедневной самоотдаче, благодаря которым он уже в 18 лет такой физически сильный и успешный.

Если он продолжит в том же духе, его, несомненно, ждет очень яркая карьера.

– В таком сложном матче вам придают уверенности прошлые успехи на этом турнире?

– Наверное, это полезнее в начале матча. Например, сегодня в первом гейме он допустил несколько двойных. Я сделал брейк. Было видно, что он нервничает. Мне кажется, это помогает в самом начале, придает тебе веса на корте.

Когда объявляют достижения, результаты и все, чего ты добился на этом турнире, невозможно не услышать, не обратить внимание, особенно такому молодому игроку, как он.

Во втором сете я сыграл один неудачный гейм. Дал ему шанс на брейк. Я сделал обратный, но заметил, что он почувствовал себя комфортнее, меньше ошибался. Было несколько изматывающих розыгрышей. Четыре сета длились почти четыре часа. В какой-то момент показалось, что я уже играю со своим отражением в зеркале.

Я слышал, что в детстве ему нравилось смотреть мои матчи. Он невероятно обороняется, особенно с бэкхенда. Очень разносторонняя игра. Конечно, он еще может улучшить каждый удар. Больше всего меня впечатляет его физическая форма в 18 лет. У него такие сильные и крепкие ноги.

И настрой. Он вышел на корт не просто сыграть хороший сет или получить удовольствие от матча, а чтобы победить. Он молодец. Это было впечатляюще.

Нельзя сказать, что прошлые достижения гарантируют победу, но они помогают хорошо начать, что и произошло. Но, повторюсь, победил я не из-за них.

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