Джокович провел самый продолжительный в карьере матч первого круга ТБШ – 4 часа 1 минута

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис Australian Open рекорды Дино Прижмич Теннис

Новак Джокович в первом круге Australian Open за 4 часа 1 минуту обыграл 18-летнего Дино Прижмича – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Серб провел самый длинный в карьере матч первого круга ТБШ. Ранее самой продолжительной была встреча с Гаэлем Монфисом на US Open-2005 – 3 часа 57 минут.

Кроме того, Джокович 90-ю победу на Australian Open.

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8 комментариев
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Призмич впечатлил. Очень цепкий, стабильный и уверенный теннис для такого возраста. Стоит к нему присмотреться.
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Пацан впечатлил, уперся по-полной. Главное, чтобы продолжил прогрессировать
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Такая фишка у Ноле ветеранская) Он не готовится сейчас к БШ с помощью мелких турниров, а набирает форму по ходу..
Ну что ж, пока работает)
+12
-3
+9
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
если что там Джокович БУКВАЛЬНО в 2 раза старше оппонента
+4
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Вероятно проблема с запястьем у Новака до конца не решена.
+4
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