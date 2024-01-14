Джокович провел самый продолжительный в карьере матч первого круга ТБШ – 4 часа 1 минута

Новак Джокович в первом круге Australian Open за 4 часа 1 минуту обыграл 18-летнего Дино Прижмича – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Серб провел самый длинный в карьере матч первого круга ТБШ. Ранее самой продолжительной была встреча с Гаэлем Монфисом на US Open-2005 – 3 часа 57 минут.

Кроме того, Джокович 90-ю победу на Australian Open.

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