Джокович о победе над Прижмичем: «Для 36-летнего я отлично начал. Если подумать, я вдвое старше его. Сегодня реальность жестока»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Дино Прижмич Теннис

Новак Джокович похвалил Дино Прижмича после первого круга Australian Open.

Джокович обыграл Прижмича 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4, и это был самый продолжительный матч первого круга «Большого шлема» в карьере серба.

«Для 36-летнего я отлично начал. Боже. Если подумать... Я вдвое старше его... Сегодня реальность жестока.

Он заслужил все аплодисменты. Всю сегодняшнюю похвалу. Он потрясающий игрок. Такой зрелый для своего возраста. Он невероятно справился. Если честно, это его момент. Это мог быть и его матч. В третьем сете он вел с брейком. Он боролся. Он показал отличный настрой, стойкость. Сегодня он заставил меня самому добывать победу. Хочется сказать ему очень много комплиментов. Мне нравится, как он использует каждый сантиметр корта. Ему комфортно входить в корт, и он невероятно обороняется. Потрясающее выступление для игрока, которому 18 лет и у которого еще нет опыта крупных турнирах. Хочется отметить его, его команду и семью. Я бы хотел его поддержать. Надеюсь, он меня пригласит, потому что за карьеру он добьется больших успехов», – сказал Джокович в послематчевом интервью.

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3 комментария
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Император начал.
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Заставил, конечно, понервничать своих болельщиков Новак.
Надеюсь, наберет форму по ходу турнира.
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Будь я Джоковичем сейчас главной мотивацией в этом сезоне - повторить рекорд Феди по победам на Уиме. Надо было делать это ещё в прошлом году.
А так все его главные рекорды защищены.
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