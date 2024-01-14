Джокович о воспоминаниях о депортации из Австралии: «Было не очень приятно, у меня аж дыхание перехватило»

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Новак Джокович рассказал, что в этом году вспомнил депортацию из Австралии.

В 2022-м его выслали из страны из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«В прошлом году я сначала прилетел в Аделаиду, так что в Мельбурне мы приземлились в другом терминале. А в этом году мы приземлились в том же терминале, что в 2022-м. Я увидел весь путь, который тогда проделал, иммиграционную службу. Даже узнал мужчину, который был там два года назад.

Было не очень приятно, у меня аж дыхание перехватило».

Также Джокович прокомментировал то, что его дело привлекло внимание к проблемам беженцев в Австралию. Например, 24-летнего иранца Мехди, который девять лет содержался в заключении в том же отеле, куда отправили серба.

«Насколько я знаю, большинство заключенных выпустили. Это одна из положительных сторон всей этой истории – из-за меня ко всему этому было столько внимания, медиа начали давить, и людей выпустили.

С Мехди у меня особая связь. Мы общаемся, он теперь живет в Миннесоте, так что мы увидимся, когда я поеду в США. Он сказал, что благодарен мне за внимание, которое привлекло мое дело».

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