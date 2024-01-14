Корнеева о плавном переходе из юниорского в профессиональный теннис: «Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе»

Алина Корнеева прокомментировала первую победу в основной сетке взрослого ТБШ.

В первом круге Australian Open 16-летняя россиянка обыграла Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:2.

– Можешь ли сравнить эмоции свои эмоции год назад и сейчас? Когда было более драйвово?

– Наверное, в прошлом году. После финала, наверное, другие эмоции. Это в принципе другие эмоции – я выиграла свой первый «Шлем». Но это был юниорский, а сейчас уже женский.

Наверное, выиграть юниорский «Шлем» намного важнее, чем просто выиграть матч первого круга взрослого. Ну, как мне кажется. Конечно, я была очень эмоциональна сегодня. Я была очень рада победе. Но если сравнивать с прошлым годом, то пока нет таких эмоций.

– Насколько прошлый год тебя изменил? После прошлогоднего финала многие стали сравнивать тебя с Миррой. И вы пошли разными путями: она сразу ворвалась в WTA-тур, а ты не форсировала события и продолжала играть по юниорам. Как вы принимали это решение по поводу перехода?

– Мы обговаривали это с семьей и командой. И у меня не такая семья и команда, чтобы [торопиться]. Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе, потому что слишком много было до этого игроков, которые в 20-21 заканчивали из-за травм, из-за психологических проблем. И я хочу шаг за шагом, не спеша, спокойненько все делать, у меня еще много лет впереди. Дай бог, со здоровьем все будет хорошо, а это самое главное. А потом уже посмотрим, – приводит слова Корнеевой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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