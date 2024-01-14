16-летняя Корнеева выиграла дебютный матч в основной сетке «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Сара Соррибес-Тормо Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева вышла во второй круг Australian Open. За 2 часа 18 минут она обыграла Сару Соррибес-Тормо – 4:6, 6:3, 6:2.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». В прошлом году она выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Корнеева – чемпионка трех взрослых турниров ITF. Она занимает 180-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге ее соперницей станет Беатрис Хаддад Майя или Линда Фрухвиртова.

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12 комментариев
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Красавица!
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Молодец, проявила характер
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+16
Самая лучшая новость дня) для старта в взрослом теннисе очень была важна это победа на ТБШ
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Довольно мощно играла. Красотка, закрыла кряхтунью!
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неожиданно 👍
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Матч с Тормо должен идти зачетом один за два) Молодцом
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Ну, с почином!
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Алина, отлично. Как и в квалификации через преодоление и борьбу, но с результатом. Молодец, девочка!
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Да ,блестящий успех.
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Поздравляем Алину с удачным дебютом!
Пока у наших девушек
Болеем за наших!
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👍💪‼️
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Молодец
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