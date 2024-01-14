Возняцки прошла во второй круг Australian Open на отказе Линетт. У польки сгорят очки за прошлогодний полуфинал

Теги Australian Open WTA Каролин Возняцки Магда Линетт Теннис

Каролин Возняцки вышла во второй круг Australian Open на отказе Магды Линетт.

Полька снялась при счете 2:6, 0:2. Теперь у нее сгорят 770 очков за прошлогодний полуфинал, и она выпадет из топ-50. На этой неделе она занимает 24-ю строчку рейтинга.

Возняцки выиграла матч в Мельбурне впервые после завершения карьеры в 2020 году. Теперь она сыграет с Марией Тимофеевой.

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