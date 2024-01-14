Возняцки прошла во второй круг Australian Open на отказе Линетт. У польки сгорят очки за прошлогодний полуфинал

Каролин Возняцки вышла во второй круг Australian Open на отказе Магды Линетт.

Полька снялась при счете 2:6, 0:2. Теперь у нее сгорят 770 очков за прошлогодний полуфинал, и она выпадет из топ-50. На этой неделе она занимает 24-ю строчку рейтинга.

Возняцки выиграла матч в Мельбурне впервые после завершения карьеры в 2020 году. Теперь она сыграет с Марией Тимофеевой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе