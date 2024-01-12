Каролин Возняцки: «Невозможно сравнивать старый топ-10 и новый»

– Когда вы последний раз приезжали в Мельбурн четыре года назад, в топ-10 были совершенно другие игроки. Насколько вы следили за теннисом, когда у вас возникало свободное время? И что думаете о нынешней десятке после возвращения?

– Честно говоря, какое-то время в период ковида я особо не следила за теннисом. Мне нравилось заниматься своими делами.

Потом я начала немного комментировать. Я подумала, что будет очень весело этим заниматься. И благодаря этому я смотрела много матчей с разными игроками, с теми, которыми вообще не пересекалась. Да, я много следила.

Невозможно сравнивать старый топ-10 и новый. Некоторые из тех, кто сейчас в топе, играли, когда существовала старая топ-10.

На мой взгляд, нельзя никого сравнивать с Сереной. Не думаю, что кто-то мог бы ее обыграть, когда она показывала свой лучший теннис. Я это говорю, исходя из того, что сыграла практически со всеми в туре.

При этом у нас сейчас очень сильные игроки, которые выступают на очень высоком уровне. Думаю, теннис двигается в правильном направлении. Стало гораздо больше игроков, демонстрирующих высокий уровень. И это происходит довольно давно.

Опять же, сложно сравнивать яблоки с грушами. Старый топ-10 показывал лучший теннис за всю историю – по крайней мере, женского тура. С ним трудно сравнивать.

28 вопросов к женскому теннису в новом сезоне

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