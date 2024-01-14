Рахимова после выхода во 2-й круг Australian Open: «Всю предсезонку я провела в Екатеринбурге»

Теги Australian Open WTA Камилла Рахимова Теннис

Камилла Рахимова рассказала, где тренируется.

Сегодня она впервые вышла во второй круг Australian Open, обыграв Эмину Бекташ – 6:4, 6:4.

– Где и с кем ты тренируешься и кто с тобой в Мельбурне?

– Тренируюсь в Екатеринбурге, ДЮСШ №8 «Локомотив» с самого детства. Там же тренируются Валерия Савиных, Мария Ткачева. Уже лет 10 или даже больше работаю с одним тренером Юлией Пильчиковой, она здесь сейчас со мной. Также в Мельбурне фитнес-тренер Павел Осипов, но он живет в Москве, пригласила его помочь подготовить меня к турниру.

– Предсезонка: Майами – Москва – Екатеринбург. Как это все сочетается и где ты готовилась к сезону?

– В Майами я заехала на пару дней к брату, он там живет. Как раз закончила сезон поражением от сегодняшней соперницы. Затем неделю отдыхала дома и начала готовиться. Всю предсезонку я провела в Екатеринбурге. У меня был небольшой перерыв, но по особому поводу: друзья Настя Потапова и Саша Шевченко пригласили на свадьбу и я полетела в Турции. Видимо, запутала подписчиков своими перемещениями, – приводит слова Рахимовой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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1 комментарий
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Молодец Камилла, только кто то тут писал как она попадает в основную сетку ТБШ и вот 2ой круг уже.
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