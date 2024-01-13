Кербер о дружбе с Возняцки: «Мы с Каро постоянно общаемся. Приятно, что она тоже вернулась»

Анжелик Кербер поделилась эмоциями от возвращения в тур.

В феврале прошлого года она родила дочку.

– Вы всегда планировали вернуться? Совсем не сомневались? Почему решились на камбэк?

– Я всегда об этом думала. Я с самого начала хотела вернуться. Конечно, никогда не знаешь, как все сложится, все ли будет хорошо и как будешь себя чувствовать. Но таков был мой план.

Почему я возвращаюсь? Меня часто об этом спрашивают. Потому что я люблю спорт, люблю играть в теннис. Я уже почувствовала это на прошлой неделе: снова много эмоций, переживаний, взлетов и падений, отыгранных матчболов. Мне этого не хватало: возможности быть на корте, видеть болельщиков и испытывать все эти эмоции.

– Насколько я знаю, вы тренировались с Каролин [Возняцки] на арене Рода Лэйвера. Каково это было? Хотелось остановиться и подумать, какой путь вы прошли за 10-15 лет?

– Мы с Каро постоянно общаемся. Мы очень близкие подруги. Сегодня мы тренируемся на арене Маргарет Корт.

Приятно, что она тоже вернулась. Если честно, мы на одном этапе. Конечно, сейчас мы говорим совсем на другие темы. Но да, если оглянуться на 10 лет назад, за это время многое изменилось.

Мы обе любим этот спорт. Так здорово быть здесь и снова выступать на высоком уровне.

– Не только вы возвращаетесь рождения ребенка, в последнее время у многих теннисисток появились дети, например, у Каролин, Осаки и Свитолиной. Вас вдохновляют игроки, которые вернулись раньше вас?

– Мы все сейчас в одной ситуации. Мне кажется, мы все стараемся вдохновлять друг друга. Здорово, что мамы возвращаются. Я одна из них. Думаю, сейчас и болельщикам, людям по ту сторону интересно смотреть, как мы снова играем, следить за нашими возвращениями.

Каро и Элина начали еще в прошлом году. Теперь наша с Наоми очередь.

Мне кажется, у нас полностью поменялось мышление, потому что, конечно, сейчас не мы самые важные люди в своей жизни, появился кое-кто еще.

Приятно, что они вернулись. Я очень рада быть здесь и спустя полтора года снова всех увидеть.

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