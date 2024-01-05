Кербер о возвращении после декрета: «Чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи»

Анжелик Кербер рассказала о возвращении после декрета.

В прошлом году она родила дочь и сейчас проводит первый турнир за 18 месяцев – на United Cup проиграла все три матча.

«Относительно тела я чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи. На тренировках все ощущается немного по-другому, есл. И последние несколько месяцев я тренировалась очень усердно. Но, конечно, когда ты выходишь на матч, чувствуется давление, что нужно выигрывать важные мячи. Это совсем другое напряжение, чем на тренировке.

Я здесь сыграла уже столько матчей и с нетерпением жду завтрашний. Я все еще чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу перенести то, что делаю на тренировках, в матч и выиграть следующий».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе