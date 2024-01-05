Кербер о возвращении после декрета: «Чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи»

Теги WTA Анжелик Кербер Теннис

Анжелик Кербер рассказала о возвращении после декрета.

В прошлом году она родила дочь и сейчас проводит первый турнир за 18 месяцев – на United Cup проиграла все три матча.

«Относительно тела я чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи. На тренировках все ощущается немного по-другому, есл. И последние несколько месяцев я тренировалась очень усердно. Но, конечно, когда ты выходишь на матч, чувствуется давление, что нужно выигрывать важные мячи. Это совсем другое напряжение, чем на тренировке.

Я здесь сыграла уже столько матчей и с нетерпением жду завтрашний. Я все еще чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу перенести то, что делаю на тренировках, в матч и выиграть следующий».

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4 комментария
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Да какие матчи? Кербер - это бегунок. Как только нет пиковой формы (даже если будет отличная), то сразу же нет достойного результата.
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Зачем тебе матчи нужны? Чтоб их проигрывать?
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На былых заслугах и скиллах не потянуть матчи. А топ-30 регулярно будет обыграть Кербер, в январе стукнет 36.
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Хорошо устроилась Анжелка, играет для практики, а Зверь в одно рыло сборную тащит
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