Анжелик Кербер: «Теперь я знаю немного больше о своей форме перед первым «Большим шлемом» в году»

Анжелик Кербер подвела итоги первого турнира за 18 месяцев.

Немка сыграла пять матчей на United Cup в составе сборной Германии. Кербер одержала одну победу – над Айлой Томлянович.

«Честно говоря, для меня это было лучшим возвращением в тур из возможных. Я провела пять тяжелых матчей. Я начинала буквально с нуля, потому что я понятия не имела, на каком я уровне.

Я хорошо играла, матчи были сложными. Но, конечно, вчерашний, где я как раньше отлично чувствовала себя на корте, испытывала эмоции, чувствовала энергию корта был особенным. Все 10 дней здесь были потрясающими.

Это то, по чему я, честно говоря, скучала, как и по игре перед болельщиками. Для меня выступать за Германию – всегда честь, особенно с потрясающей командой, всем этим фоном. Теперь я знаю немного больше о своей форме перед первым «Большим шлемом» в году».

Кербер также оценила свое состояние после турнира и поделилась целями на возвращение.

«Я понятия не имела, как отреагирует организм. Конечно, играть 3, 4 дня подряд или в ночные сессии было нелегко. Как будто у нас сейчас джетлаг, и я думаю, что для меня сейчас очень важно хорошо восстановиться, а затем посмотреть, как я смогу играть в Мельбурне и на крупных турнирах. Это моя цель на этот год».

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