Кербер о материнстве: «Даже выходя на корт, думаешь о том, что ты не одна, что есть кто-то более важный, чем ты сама, и держишь это в голове»

Анжелик Кербер рассказала, как рождение дочери изменило ее восприятие тенниса.

В субботу немка проведет первый матч с «Уимблдона»-2022.

«На корте я отношусь ко всему немного спокойнее, и так было не всегда. Все немного изменилось. Как мама я иначе смотрю на вещи. Я всегда держу это в голове. Нет такого, что я выхожу на корт и забываю, что я мама.

Мне кажется, я уже никогда не вернусь в прежний режим. Все очень изменилось. Ты всегда держишь это в голове. Даже выходя на корт, думаешь о том, что ты не одна, что есть кто-то более важный, чем ты сама, и держишь это в голове. Но еще, возможно, это добавляет мотивации.

Мне очень не хватало тенниса, даже просто ударов по мячу. Но, конечно, после долгого перерыва без соревнований ко многому приходится готовиться заново. Поэтому в первую очередь нужно прийти в форму и хорошо чувствовать себя физически. Теннис – это не главная проблема, важнее вернуться в форму, чтобы выходить на корт и бороться.

Надеюсь, скоро у меня будут хорошие матчи, но, с другой стороны, я не буде торопиться. Я знаю, что поначалу не смогу показывать свой лучший теннис. Мне нужно чуть больше времени и практики, чтобы комфортно почувствовать себя на корте. Почувствовать, как все устроено, что срабатывает в матчах, турниры всегда отличаются от тренировок.

В последние месяцы я много общалась с Каролин [Возняцки]. Всегда полезно поговорить с кем-то, у кого уже есть опыт. Но, конечно, все люди разные. Каждый должен найти свой собственный путь.

Уже понятно, что я буду играть крупные турниры и, возможно, один-два небольших. Но там посмотрим. Моя цель – снова играть на высоком уровне. Думаю, это первая цель. Мне понадобится время, но успех в том, чтобы наслаждаться процессом. С другой стороны, вы же меня знаете, я очень люблю соревноваться.

Я очень хочу выложиться по максимуму, чтобы провести много матчей и хорошо выступить на крупных турнирах. Мне кажется, вот моя мотивация – выходить и получать удовольствие от турниров».

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