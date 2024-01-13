Алькарас о пропуске подготовительных турниров перед Australian Open: «Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о подготовке к Australian Open.

– Карлитос, добро пожаловать в Мельбурн. Насколько особенной была эта неделя, предваряющая Australian Open, с учетом того, что в прошлом году вы не участвовали из-за травмы?

– Да, это было нечто особенное. Я провел два матча, и для меня это была хорошая подготовка. Было приятно дважды сыграть на заполненной арене Рода Лэйвера. Да, я пропустил прошлогодний розыгрыш, но вот теперь я здесь и очень рад началу турнира.

Первая неделя была очень хорошей.

– Тяжело ли начинать без подготовительных турниров? Мы знаем, что вы любите соревноваться. Расскажите, почему вы решили не играть до Australian Open?

– Сезон заканчивается очень, очень поздно. Мне нужен был отпуск, чтобы восстановиться физически и психологически. И мне хотелось провести хорошую предсезонку. Мы решили с командой, что мне нужно четыре-пять недель на подготовку. И при таком графике у нас не было времени где-то сыграть перед Australian Open. В итоге мы решили сразу поехать в Мельбурн.

Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают. Думаю, я готов добиться хороших результатов здесь, на турнире «Большого шлема».

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