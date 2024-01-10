Корретха про подготовку Алькараса: «Карлос поймает ритм уже по ходу Australian Open»

Алекс Корретха прокомментировал подготовку Карлоса Алькараса к Australian Open.

Последний официальный матч испанец сыграл в ноябре 2023-го в полуфинале итогового турнира ATP.

«Не играть турниров перед Australian Open – нестандартный подход, но, думаю, Карлос найдет свой ритм уже по ходу.

Они [его команда] надеются, что ему повезет с сеткой и он сможет поймать темп, которого ему не хватает, – потому что он не играл последние недели.

В то же время это показывает его огромную уверенность в себе – впервые появиться именно на «Большом шлеме». Если он будет играть хорошо, они [его команда] скажут: это была классная подготовка, если нет – у него просто было мало матчей.

Нужно слушать свое сердце. Потому что никогда не знаешь правильное решение, пока не сыграешь турнир. Но если это было предсезонным планом, то это верный подход».

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