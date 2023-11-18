Бесплатные трансляции Australian Open 2024

С 14 по 28 января состоится первый в этом году турнир Большого шлема Australian Open 2024.

В этом году состоялось рекордное увеличение общей суммы призовых по сравнению с предыдущим турниром. Призовой фонд составил 86 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно сумме почти в 57 миллионов долларов США.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются серб Новак Джокович и Арина Соболенко из Беларуси.

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