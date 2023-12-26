Монфис о завершении карьеры: «Я не хочу останавливаться, но мне все тяжелее путешествовать и приносить жертвы»

Теги Гаэль Монфис ATP Элина Свитолина Теннис

Гаэль Монфис прокомментировал мысли о завершении карьеры.

«Я люблю спорт. Мне очень нравится находиться на корте. Я не могу это отрицать.

У меня было несколько тяжелых разговоров с агентом и Элиной [Свитолиной, женой]. Я доволен всем что сделал. Я доволен своей жизнью, мне большего не нужно. Я хочу наслаждаться, и они меня немного подтолкнули.

Я не хочу останавливаться, но мне все тяжелее путешествовать и приносить жертвы. Однако огонь внутри еще горит.

Когда я играю, все нормально, но восстанавливаться тяжелее, врать не стану. Мне нужно иначе работать над физической подготовкой. Но я стараюсь сделать так, чтобы возраст был просто цифрой».

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