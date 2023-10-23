Монфис о победе в Стокгольме: «Этот титул особенный, потому что он первый, который я выиграл уже в статусе отца»

Теги Гаэль Монфис ATP Intrum Stockholm Open Теннис

Гаэль Монфис написал пост в честь победы на турнире в Стокгольме.

Вчера он выиграл первый титул с января 2022-го. В этом году француз пропускал соревнования из-за травм запястья, колена и ноги.

«Какое невероятное совпадение! Спустя 12 лет после первой победы на турнире в Стокгольме я снова оказался на верхней ступеньке пьедестала 😊. 12 лет, 12 трофеев... Кажется, 12 – мое счастливое число 🤪. Но этот титул особенный, потому что он первый, который я выиграл уже в статусе отца ☺️. То, что мои жена, мама и маленькая девочка рядом со мной, делает эту победу еще более прекрасной ✨. И огромное спасибо команде – тренеру Микаэлю и физио Блэзу за безоговорочную поддержку 🙏🏾. А теперь вперед к новым совместным победам!» – написал Монфис в твиттере.

Фото: x.com/Gael_Monfils

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