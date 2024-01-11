Остапенко – на вопрос, над чем она работала в межсезонье: «Возможно, прозвучит забавно, но над агрессивностью»

Теги WTA Алена Остапенко Теннис

Елена Остапенко ответила, над чем работала в межсезонье.

– Я больше работала над стабильностью, и, возможно, прозвучит забавно, но над агрессивностью, потому что в последние несколько сезонов в моменты, когда мне нужно было войти в корт и больше давить на соперницу, я пыталась осторожничать, а это не в моем стиле.

– Вне корта вы такая же, как во время игры? Например, вы быстро водите машину?

– Да, мне нравятся американские горки и тому подобное. Но в целом, мне кажется, я не такая, как на корте, более спокойная. Но, конечно, мне нравятся некоторые сумасшедшие занятия, например, быстро водить. Но в целом, мне кажется, в обычной жизни я более разумная и зрелая, чем на корте. А на корте, когда я ошибаюсь, я очень на себя злюсь. И да, иногда я бываю очень эмоциональна, потому что очень хочу победить.

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1 комментарий
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Алёнчис даёт стране угля уже в начале сезона👍
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