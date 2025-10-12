  • Спортс
  Стокгольм (ATP). Руне сыграет с де Йонгом или Фучовичем, Рууд – с Чиличем или Будковым Кьером, Борг встретится с Офнером
Стокгольм (ATP). Руне сыграет с де Йонгом или Фучовичем, Рууд – с Чиличем или Будковым Кьером, Борг встретится с Офнером

Стали известны результаты жеребьевки турнира в Стокгольме.

Он относится к категории ATP 250 и стартует в понедельник.

Первый сеяный и чемпион-2022 Хольгер Руне сыграет во втором круге с победителем матча между Йеспером де Йонгом и Мартоном Фучовичем, второй номер посева Каспер Рууд – с Марином Чиличем или Николаем Будковым Кьером.

Шаповалов (3), выигравший турнир в 2019-м, может начать встречей против Леона Борга – если тот в первом круге победит Себастьяна Офнера. Юго Эмбер (4) стартует матчем против Маттео Берреттини или квалифаера.

Полная сетка здесь.

