Брюссель (ATP). Фонсека поборется с ван де Зандшульпом, Музетти встретится с Арнальди или квалифаером, Оже-Альяссим – с Джумхуром или Чиной

Определилась сетка турнира ATP 250 в Брюсселе.

Напомним, в этом году турнир переехал – ранее он девять лет проводился в Антверпене.

Лоренцо Музетти (1) в первом матче поборется с Маттео Арнальди или квалифаером. Чемпион-2022 Феликс Оже-Альяссим (2) сыграет с Федерико Чиной (WC) или Дамиром Джумхуром .

Жоао Фонсека (7) сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом .

