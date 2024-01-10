Макинрой про Маррея: «Ему будет сложно продолжать и ему будет сложно уйти»

Джон Макинрой высказался о будущем Энди Маррея..

«Ему будет сложно продолжать, если он останется 45-м в мире, потому что он один из лучших игроков за последние 15 лет. Но ему будет сложно и завершить карьеру, потому что он любит теннис и он хочет еще раз мощно выступить, сыграть с Новаком или Рафой в полуфинале или финале «Шлема»«.

Но очень редко получается уйти из тенниса так, как хочется. Посмотрите на Пита Сампраса – он выиграл US Open в 31 и решил, что это идеальное время для завершения карьеры: «Я взял 14 «Шлемов», меня никто не догонит».

Думаю, если бы он сейчас, спустя 20 лет, оглянулся, он бы сказал: «Может, мне стоило продолжить играть, потому что я не осознавал, что кто-то выиграет по 20 и 25, или 24 и 22 титулов».

Поэтому даже если кажется, что сейчас идеальное время для завершения, потом могут возникнуть сомнения. К сожалению, у спортсменов всегда так. Так что это трудно принять”.

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