Пэр в первом круге квалификации Australian Open проиграл ютуб-блогеру

Теги Australian Open ATP Бенуа Пэр Теннис

Бенуа Пэр в первом круге квалификации Australian Open проиграл Жюлю Мари – 6:7(6), 4:6.

Мари 32 года, и в 2015-м он завершал карьеру, но решил вернуться после серии успешных результатов на выставочных турнирах во Франции. В 2020-м Мари создал ютуб-канал, где публикует влоги с турниров.

Перед сезоном-2022 он запустил краудфандинг и на собранные деньги начал полноценное возвращение в тур. Его целью было попадание в квалификацию «Ролан Гаррос», но пока не получилось.

В квалификацию Australian Open француз попал благодаря победам на «Фьючерсах» в конце прошлого года. В то же время он добрался до серебряной кнопки ютуба, вручаемой за 100 тысяч подписчиков.

Во втором круге 224-я ракетка мира Мари сыграет с Александром Ритшаром.

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6 комментариев
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Что за тупые заголовки для кликбейта? Прежде всего Мари проф.теннисист, всю карьеру играл на фьючерсах/челленджерах, нынешняя форма Пэра уже ни чуть не лучше игроков с таких турниров.
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117 ракетка проиграл 223. Что в этом странного?
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По вашей логике Калинская тоже проиграла ютубу-блогеру Касаткиной
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Ответ Syndycate
Спортс очнулся, игра вообще то вчера была🤣
они просто долго заголовок придумывали
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Спортс очнулся, игра вообще то вчера была🤣
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Ответ Eugenie Nation
По вашей логике Калинская тоже проиграла ютубу-блогеру Касаткиной
А-ха-ха, точно!
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