Коккинакис об условиях в Аделаиде: «Корты стали медленнее, чем в прошлом году. Так происходит везде за исключением, может быть, Цинциннати»
Танаси Коккинакис прокомментировал условия в Аделаиде.
В первом круге он уступил Душану Лайовичу 6:3, 1:6, 4:6.
– Комментаторы матча отметили ваше недовольство мячами. Они оказались мягче, чем вам хотелось?
– Ну, они были одинаковы для обоих игроков. Я видел, что он пытался их намочить потом, чтобы как-то их ускорить.
Не знаю, мячи после нескольких розыгрышей становятся очень медленными и как будто превращаются в дыни. И становится сложно, особенно в холодную погоду, направлять мяч с большей силой, но условия одинаковые для всех, так что ничего не поделаешь.
– В Брисбене ситуация с мячами была такой же?
– Тяжело сказать. В Брисбене мы играли на другом корте. Он был поменьше, поэтому все было немного быстрее. Мяч отскакивал быстрее.
Но на тренировках я точно чувствовал, что корты стали медленнее, чем в прошлом году. Так происходит везде за исключением, может быть, Цинциннати. Не знаю, помню, что здесь корты всегда были гораздо быстрее.
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