Кириос – Циципасу после слов о его «необразованном подходе к теннису»: «Знаю, что в глубине души тебе нравится мой теннис 👀🤷🏽‍♂️»

Ник Кириос отреагировал на извинения Стефаноса Циципаса за слова о его игре. Эти слова привели к обвинениям в расизме.

«Это была очень горячая битва 🙏🏽. (Речь про их матч на «Уимблдоне»-2022 – Sports.ru). Иногда мы приходим на пресс-конференции, не переварив матч... У нас были безумные битвы, и я знаю, что в глубине души тебе нравится мой теннис 👀🤷🏽‍♂️.

Все в порядке».

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