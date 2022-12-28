Циципас об игре с Кириосом: «Ты хочешь делать свое дело, но с другой стороны все время идет какой-то шум. Это отвлекает»

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Стефанос Циципас прокомментировал проблемы в игре с Ником Кириосом. Грек критиковал поведение австралийца после их матча на «Уимблдоне», но в межсезонье они играли в паре на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Было трудно сосредоточиться. Я не знаю, откуда идет эта энергия. Ее так много.

Ты хочешь делать свое дело, сосредоточиться на своей половине корта, но с другой стороны все время идет какой-то шум. Это отвлекает, это непросто».

Также Циципас прокомментировал то, что Кириос снялся с United Cup.

«Меня это не удивляет. Надеюсь, он будет наслаждаться отпуском».

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