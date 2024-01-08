Калинская после победы над Крейчиковой: «Я рада, что снова в форме»

Анна Калинская прокомментировала победу над Барборой Крейчиковой.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты, россиянка выиграла со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Это четвертая победа Калинской над соперницами из топ-10.

«Это был отличный матч, [Крейчикова] всегда борется до конца. Она играет в невероятный теннис, умеет бить любые удары, и она очень усложнила матч. Я рада, что выиграла, что снова в форме и что с каждым днем улучшаю свой теннис».

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