Калинская после победы над Крейчиковой: «Я рада, что снова в форме»

Теги WTA Анна Калинская Барбора Крейчикова Adelaide International Теннис

Анна Калинская прокомментировала победу над Барборой Крейчиковой.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты, россиянка выиграла со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Это четвертая победа Калинской над соперницами из топ-10.

«Это был отличный матч, [Крейчикова] всегда борется до конца. Она играет в невероятный теннис, умеет бить любые удары, и она очень усложнила матч. Я рада, что выиграла, что снова в форме и что с каждым днем улучшаю свой теннис».

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3 комментария
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Аня красотка! В этом плане всегда в отличной форме 😏
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Молодец. Давай только без травм
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За Анной всегда интересно и приятно наблюдать на корте. Выдержана, спокойна, приветлива и хороша собой. Удачи и успеха в сезоне !
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