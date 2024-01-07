Australian Open. Квалификация. 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Кайлой Макфи, Корнеева – с Сачией Викери
В первый день квалификации Australian Open стартуют шесть россиянок.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Алина Корнеева (Россия) – Сачия Викери (США, 31)
Моюка Учиджима (Япония) – Екатерина Макарова (Россия)
Эрика Андреева (Россия, 5) – Кайла Макфи (Австралия, WC)
Полина Кудерметова (Россия) – Карлота Мартинес Сирес (Испания)
Юлия Нимайер (Германия) – Анастасия Тихонова (Россия)
Софья Лансере (Россия) – Дальма Гальфи (Венгрия, 29)
Дарья Астахова (Россия) - Мария Тимофеева (Россия)
Татьяна Прозорова (Россия) – Селин Неф (Швейцария, 30)
Анастасия Захарова (Россия) – Яна Колодинская (Беларусь)
Валерия Савиных (Россия) – Кэрол Чжао (Канада)