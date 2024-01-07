Australian Open. Квалификация. 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Кайлой Макфи, Корнеева – с Сачией Викери

В первый день квалификации Australian Open стартуют шесть россиянок.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Алина Корнеева (Россия) – Сачия Викери (США, 31)

Моюка Учиджима (Япония) – Екатерина Макарова (Россия)

Эрика Андреева (Россия, 5) – Кайла Макфи (Австралия, WC)

Полина Кудерметова (Россия) – Карлота Мартинес Сирес (Испания)

Юлия Нимайер (Германия) – Анастасия Тихонова (Россия)

Софья Лансере (Россия) – Дальма Гальфи (Венгрия, 29)

Дарья Астахова (Россия) - Мария Тимофеева (Россия)

Татьяна Прозорова (Россия) – Селин Неф (Швейцария, 30)

Анастасия Захарова (Россия) – Яна Колодинская (Беларусь)

Валерия Савиных (Россия) – Кэрол Чжао (Канада)