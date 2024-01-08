Бадоса о возвращении после травмы: «Как никогда рада начать сезон. Теперь буду больше ценить каждый турнир, каждый матч»

Паула Бадоса поделилась эмоциями перед возвращением в тур.

Из-за проблем со спиной она завершила прошлый сезон в августе. В первом круге в Аделаиде испанка сыграет с Бернардой Перой.

«Я как никогда рада начать сезон. Хочу как можно скорее вернуться на свой уровень. Я знаю, что поначалу будет тяжело, поскольку я долго не играла.

Такую травму почти невозможно контролировать. Сначала я думала, что если буду много часов уделять процедурам, то выздоровею быстрее, но потом поняла, что нужно просто набраться терпения и позволить организму восстановиться самому.

Процесс шел очень медленно. Смириться со всем этим было очень тяжело, особенно психологически, потому что, как я всегда говорю, мне нравится играть в теннис и соревноваться. И вдруг в одночасье мне пришлось перестать играть и засесть на диване, представьте, как это было скучно.

Мне кажется, теперь я буду больше ценить каждый турнир, каждый матч, каждый пройденный круг. Я очень рада вернуться».

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