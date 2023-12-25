Паула Бадоса: «Да, я выпала из топ-50, но я не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы»

Теги WTA Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса прокомментировала возвращение в тур после травмы.

«Это были тяжелые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон. 

Я набираю форму. Сейчас я готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, чтобы было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт. 

Да, я выпала из топ-50, но я не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших».

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