Паула Бадоса: «Да, я выпала из топ-50, но я не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы»

Паула Бадоса прокомментировала возвращение в тур после травмы.

«Это были тяжелые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон.

Я набираю форму. Сейчас я готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, чтобы было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт.

Да, я выпала из топ-50, но я не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших».