Руне о том, как готовится к финалу в Брисбене: «Много еды, массаж, восстановление»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Романом Сафиуллиным в 1/2 в Брисбене.

Он выиграл 6:4, 7:6(0) и вышел в девятый финал ATP в карьере.

«Это был хороший матч. Я хорошо начал – сделал брейк в первом же гейме, сразу оказал на него давление. Во втором сете у меня снова был ранний брейк, но он отыгрался, и сет получился более тяжелым. В нужный момент на тай-брейке я снова показал хороший теннис».

Также он ответил, как будет готовиться к финалу против Григора Димитрова.

«Много еды, массаж, восстановление. Постараюсь хорошо подготовиться морально и физически. Завтра нужно хорошо размяться и приступить к делу. Это финал, и победу нужно выгрызать самому».

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