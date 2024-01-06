Руне о том, как готовится к финалу в Брисбене: «Много еды, массаж, восстановление»

Теги ATP Brisbane International Роман Сафиуллин Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал победу над Романом Сафиуллиным в 1/2 в Брисбене.

Он выиграл 6:4, 7:6(0) и вышел в девятый финал ATP в карьере.

«Это был хороший матч. Я хорошо начал – сделал брейк в первом же гейме, сразу оказал на него давление. Во втором сете у меня снова был ранний брейк, но он отыгрался, и сет получился более тяжелым. В нужный момент на тай-брейке я снова показал хороший теннис».

Также он ответил, как будет готовиться к финалу против Григора Димитрова.

«Много еды, массаж, восстановление. Постараюсь хорошо подготовиться морально и физически. Завтра нужно хорошо размяться и приступить к делу. Это финал, и победу нужно выгрызать самому».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Наглая Кайса
Да кому нужны эти водокачки?!
Водокачнику Рублёву например.
+4
-1
+3
Нужно сьесть много лечо из болгарского перца. Помогает.
0
0
0
Да кому нужны эти водокачки?!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий