Шан Цзюньчэн о поражении от Рублева: «У меня получилось навязать свою игру, но во втором сете кончился бензин»

Шан Цзюньчэн прокомментировал поражение от Андрея Рублева на турнире в Гонконге.

​Он уступил 6:4, 2:6, 3:6 в своем первом полуфинале ATP. На этой неделе 18-летний китаец обыграл №33 Ласло Дьере, №50 Ботика ван де Зандшульпа и №16 Фрэнсиса Тиафу.



«В целом я очень доволен своим выступлением на этой неделе. Я очень дисциплинированно провел все матчи.

Андрей входит в топ-5, было приятно делить с ним корт. План на игру был в том, чтобы заставить его бегать, навязать ему свою игру. У меня это получилось, но во втором сете кончился бензин. В конце концов, он был лучше, снимаю перед ним шляпу.

Я получил огромный заряд уверенности, неделя была очень позитивной. Я на правильном пути, посмотрим, что будет в Мельбурне».

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