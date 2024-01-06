Шан Цзюньчэн о поражении от Рублева: «У меня получилось навязать свою игру, но во втором сете кончился бензин»

Теги ATP Андрей Рублев Prudential Hong Kong Tennis Open Шан Цзюньчэн Теннис

Шан Цзюньчэн прокомментировал поражение от Андрея Рублева на турнире в Гонконге.

​Он уступил 6:4, 2:6, 3:6 в своем первом полуфинале ATP. На этой неделе 18-летний китаец обыграл №33 Ласло Дьере, №50 Ботика ван де Зандшульпа и №16 Фрэнсиса Тиафу.

«В целом я очень доволен своим выступлением на этой неделе. Я очень дисциплинированно провел все матчи.

Андрей входит в топ-5, было приятно делить с ним корт. План на игру был в том, чтобы заставить его бегать, навязать ему свою игру. У меня это получилось, но во втором сете кончился бензин. В конце концов, он был лучше, снимаю перед ним шляпу.

Я получил огромный заряд уверенности, неделя была очень позитивной. Я на правильном пути, посмотрим, что будет в Мельбурне».

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2 комментария
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Парень очень по игре напоминает Нишикори или Гоффена в лучшие времена.
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