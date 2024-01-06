Рублев о победе над Шаном Цзюньчэном: «Он играл невероятно, колотил виннерсы с любых позиций. В некоторые моменты я думал, что у меня нет шансов»

Теги ATP Андрей Рублев Prudential Hong Kong Tennis Open Шан Цзюньчэн Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Шаном Цзюньчэном в 1/2 в Гонконге.

Он выиграл 4:6, 6:2, 6:3 и вышел в 24-й личный финал в карьере.

«Это был супертяжелый матч. Он суперталантливый и супермощный, играл невероятно, колотил виннерсы с любых позиций. В некоторые моменты я думал, что у меня нет шансов. Я не был удивлен, потому что на этой неделе он прошел отличных игроков и с самого начала бил в полную силу. Я не знал, что делать, но продолжал бороться и заставлял себя мыслить позитивно. Матч был равным до самого конца.

Я очень рад быть в финале в Гонконге, на своем первом турнире в сезоне. Когда я приехал сюда, мне говорили: «До встречи в воскресенье». Но они не понимают, что рейтинг в теннисе – это далеко не все. В реальности все может быть иначе.

Ты можешь быть №1, но когда играешь с такими соперниками, как Фис вчера или Шан сегодня, то приходится очень тяжело. Они доказали, что выстрелят в этом сезоне. С ними было тяжело».

За титул Рублев сыграет с Эмилем Руусувуори.

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2 комментария
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Это, конечно, всё так, но если бы Андрей хоть иногда укорачивал (китаец далеко стоял) или резаки кидал, наверняка победить было бы проще.
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Мало кто может при таком темпе укорачивать под сетку. Алькарас и ещё пара игроков
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