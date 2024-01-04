Надаль о возвращении: «Мне нужны матчи, нужно здоровье, нужно продолжать хорошо тренироваться»

Рафаэль Надаль прокомментировал вторую победу в сезоне.

Во втором круге в Брисбене он обыграл Джейсона Кублера – 6:1, 6:2.

«Думаю, я очень хорошо начал матч, с хорошим настроем. Я смотрел, как играет Джейсон, и знал, что он хорошо себя чувствует на задней линии. И я должен был стараться доминировать. План сработал, так что для меня это был очень позитивный матч.

Возможность провести еще один матч завтра для меня очень много значит. Две победы после долгого отсутствия в туре – это то, что меня радует.

Мне нужны матчи, нужно здоровье, нужно продолжать хорошо тренироваться, и, конечно, последние два матча очень помогают – даже пара в первый день. Для меня каждый день, когда у меня есть возможность играть, – это отличная новость, поэтому я просто рад. Приятно вернуться спустя долгое время и чувствовать себя конкурентоспособным. Посмотрим, как далеко я смогу зайти».

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