Надаль о возвращении: «Мне нужны матчи, нужно здоровье, нужно продолжать хорошо тренироваться»

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Джейсон Кублер Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал вторую победу в сезоне.

Во втором круге в Брисбене он обыграл Джейсона Кублера – 6:1, 6:2.

«Думаю, я очень хорошо начал матч, с хорошим настроем. Я смотрел, как играет Джейсон, и знал, что он хорошо себя чувствует на задней линии. И я должен был стараться доминировать. План сработал, так что для меня это был очень позитивный матч.

Возможность провести еще один матч завтра для меня очень много значит. Две победы после долгого отсутствия в туре – это то, что меня радует.

Мне нужны матчи, нужно здоровье, нужно продолжать хорошо тренироваться, и, конечно, последние два матча очень помогают – даже пара в первый день. Для меня каждый день, когда у меня есть возможность играть, – это отличная новость, поэтому я просто рад. Приятно вернуться спустя долгое время и чувствовать себя конкурентоспособным. Посмотрим, как далеко я смогу зайти».

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6 комментариев
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Ответ Syndycate
Я же говорил, теперь целый год будем слушать шарманку про возвращение и здоровье
ну ты и душный, он че сам идет по улице и кричит мне нужно здорровье, если его спрашивают на пресс-конфе, не он такой я не буду отвечать, понятно что так будет, его будут спрашивать так его год не было, перенес операции
+8
-3
+5
нам нужен Рафа❤️
+5
-3
+2
Ответ maalry
нам нужен Рафа❤️
Теннису нужен Рафа
+3
-2
+1
Ответ Syndycate
Я же говорил, теперь целый год будем слушать шарманку про возвращение и здоровье
Лучше слушать это, чем вымышленные превозмогания акробата
+2
-2
0
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