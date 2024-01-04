Надаль о предупреждении за затяжку времени: «В Брисбене очень влажно, поэтому мне пришлось поменять буквально каждую вещь. Да, я медленный, и я это знаю»

Теги Рафаэль Надаль ATP Brisbane International Джейсон Кублер Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал предупреждение за затяжку времени.

Испанец брал туалетный перерыв после первого сета матча с Джейсоном Кублером и опоздал на несколько секунд.

«Произошло что-то странное. Я знал, что у меня есть пять минут. Честно... В Брисбене очень влажно, поэтому мне пришлось поменять буквально каждую вещь.

Мне по рации говорили: три минуты, две минуты, одна минута, 30 секунд. Я вышел вовремя. Может быть, сопровождающий сказал судье, что я вернулся на четыре секунды позже. Я думал, что пришел вовремя, а судья дал мне предупреждение.

Моя ли это вина? В тот момент мне так не казалось (смеется). Да, я медленный, и я это знаю. Буду продолжать совершенствоваться в 2024 году», – сказал Надаль в интервью на корте.

В итоге Надаль победил со счетом 6:1, 6:2.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зато все посмеялись)
+6
-1
+5
ну такой непосредственный))
+6
-6
0
Никогда не получал предупреждений за затяжку и вот опять)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий