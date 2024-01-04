Надаль о предупреждении за затяжку времени: «В Брисбене очень влажно, поэтому мне пришлось поменять буквально каждую вещь. Да, я медленный, и я это знаю»

Рафаэль Надаль прокомментировал предупреждение за затяжку времени.

Испанец брал туалетный перерыв после первого сета матча с Джейсоном Кублером и опоздал на несколько секунд.

«Произошло что-то странное. Я знал, что у меня есть пять минут. Честно... В Брисбене очень влажно, поэтому мне пришлось поменять буквально каждую вещь.

Мне по рации говорили: три минуты, две минуты, одна минута, 30 секунд. Я вышел вовремя. Может быть, сопровождающий сказал судье, что я вернулся на четыре секунды позже. Я думал, что пришел вовремя, а судья дал мне предупреждение.

Моя ли это вина? В тот момент мне так не казалось (смеется). Да, я медленный, и я это знаю. Буду продолжать совершенствоваться в 2024 году», – сказал Надаль в интервью на корте.

В итоге Надаль победил со счетом 6:1, 6:2.

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