Гонконг (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Руусувуори, Рублев – с Фисом, Тиафу встретится с Шаном Цзюньчэном
Андрей Рублев сыграет с Артуром Фисом в четвертьфинале в Гонконге.
Павел Котов встретится с Эмилем Руусувуори.
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
1 – 7 января 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 января, 08.00
- Дата проведения
- 5 января, 13.30
- Дата проведения
- 5 января, 11.00
- Дата проведения
- 5 января, 09.30