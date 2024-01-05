Гонконг (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Руусувуори, Рублев – с Фисом, Тиафу встретится с Шаном Цзюньчэном

Андрей Рублев сыграет с Артуром Фисом в четвертьфинале в Гонконге.

Павел Котов встретится с Эмилем Руусувуори.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

1 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала