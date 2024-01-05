Гонконг (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Руусувуори, Рублев – с Фисом, Тиафу встретится с Шаном Цзюньчэном

Теги результаты ATP Prudential Hong Kong Tennis Open Теннис

Андрей Рублев сыграет с Артуром Фисом в четвертьфинале в Гонконге.

Павел Котов встретится с Эмилем Руусувуори.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

1 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Павел Котов (Россия) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
5 января, 08.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
5 января, 13.30
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Шан Цзюньчэн (Китай)
Дата проведения
5 января, 11.00
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
5 января, 09.30
Онлайн матча

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