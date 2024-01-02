Гонконг (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Руусувуори, Котов – с Музетти, Тиафу сыграет с Кецмановичем
Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори во втором круге в Гонконге.
Павел Котов встретится с Лоренцо Музетти.
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
1 – 7 января 2024
ATP 250
Призовой фонд – 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 3 января, 13.00
- Дата проведения
- 3 января, 14.30
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 3 января, 10.30
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 4 января, 03.00
- Дата проведения
- 3 января, 09.00