Гонконг (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Руусувуори, Котов – с Музетти, Тиафу сыграет с Кецмановичем

Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори во втором круге в Гонконге.

Павел Котов встретится с Лоренцо Музетти.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

1 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг