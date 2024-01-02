Гонконг (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Руусувуори, Котов – с Музетти, Тиафу сыграет с Кецмановичем

Теги результаты ATP Prudential Hong Kong Tennis Open Теннис

Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори во втором круге в Гонконге.

Павел Котов встретится с Лоренцо Музетти.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

1 – 7 января 2024

ATP 250

Призовой фонд – 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 января, 13.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
3 января, 14.30
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Лиам Броади (Великобритания)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
3 января, 10.30
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
4 января, 03.00
Онлайн матча

 

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) Шан Цзюньчэн (Китай)
Дата проведения
3 января, 09.00
Онлайн матча
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