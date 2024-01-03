Джокович впервые с 2018-го проиграл в Австралии
Новак Джокович уступил Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup – 4:6, 4:6.
Это первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его выбил Хен Чон.
С тех пор Джокович не проигрывал в Австралии 43 матча подряд. За это время он четыре раза победил на Australian Open, взял ATP Cup-2020 в составе сборной и выиграл титул в Аделаиде в 2023-м.
На вчерашней тренировке у серба возникли проблемы с правым запястьем. Вчера и сегодня он вызывал на корт физиотерапевта.
Но просто насколько же Джокович задрал планку! Легенда!
На уиме не проигрывал с 2013го на цк, на кубке Дэвиса кажется с 2010го. Теперь и в Австралии.
Но пока не на шлеме. Последний бастион.
Все адекваные болельщики и истинные ценители тенниса поболеют за сохранение его серии там.
Учитывая, что украли один ао в 22м