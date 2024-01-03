Джокович впервые с 2018-го проиграл в Австралии

Теги Новак Джокович ATP Хен Чон Алекс де Минаур United Cup Теннис

Новак Джокович уступил Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup – 4:6, 4:6.

Это первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его выбил Хен Чон.

С тех пор Джокович не проигрывал в Австралии 43 матча подряд. За это время он четыре раза победил на Australian Open, взял ATP Cup-2020 в составе сборной и выиграл титул в Аделаиде в 2023-м.

На вчерашней тренировке у серба возникли проблемы с правым запястьем. Вчера и сегодня он вызывал на корт физиотерапевта.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем вообще с травмой играть помойку перед АО... Надеюсь Данилович оформят в двух сетах и эта ахинея ненужная закончится
+15
-6
+9
Теперь любую неудачу Новака раздувают как вселенскую трагедию, забывая что он такой же человек, подверженный травмам.
+10
-3
+7
Новак задал настолько высокие стандарты, что любое его поражение - сенсационная новость. Даже лишний раз писать не хочется, что и великие оступаются, и так всем понятно.

Но просто насколько же Джокович задрал планку! Легенда!
+10
-4
+6
Троицки и команде Новака нельзя было выпускать его. Уговорить, умолять на коленях, закрыть, связать, что угодно. Это их вина в большей степени. Надо уметь говорить "нет".
+4
-2
+2
Ответ DjokoND
Зачем вообще с травмой играть помойку перед АО... Надеюсь Данилович оформят в двух сетах и эта ахинея ненужная закончится
Данилович вроде играть сама не будет
+3
-1
+2
Как же высоко парит Ноле. Что ни поражение, так крушение великой серии.
На уиме не проигрывал с 2013го на цк, на кубке Дэвиса кажется с 2010го. Теперь и в Австралии.
Но пока не на шлеме. Последний бастион.
Все адекваные болельщики и истинные ценители тенниса поболеют за сохранение его серии там.
Учитывая, что украли один ао в 22м
+12
-11
+1
По игре было видно, что Новак не сильно старался, точно не на 100% выкладывался.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий