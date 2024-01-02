Синнер об Олимпиаде: «Планирую играть одиночку и пару, потому что мы с Сонего классно выступили в Кубке Дэвиса»

Теги ATP Олимпийский теннисный турнир Лоренцо Сонего Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о своих целях на ближайший сезон.

«Главная цель – выиграть «Большой шлем», но еще я не забываю про «Мастерсы», которые также имеют большое значение. Я хочу закрепиться в топе рейтинга и обязательно квалифицироваться на итоговый в Турине.

С нетерпением жду Олимпиаду, которая будет особенной из-за того, что пройдет на кортах «Ролан Гаррос». Планирую играть одиночку и пару, потому что мы с Лоренцо [Сонего] классно выступили в Кубке Дэвиса. Время от времени будем наигрывать пару, если позволит расписание».

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