Синнер об Олимпиаде: «Планирую играть одиночку и пару, потому что мы с Сонего классно выступили в Кубке Дэвиса»

Янник Синнер рассказал о своих целях на ближайший сезон.

«Главная цель – выиграть «Большой шлем», но еще я не забываю про «Мастерсы», которые также имеют большое значение. Я хочу закрепиться в топе рейтинга и обязательно квалифицироваться на итоговый в Турине.

С нетерпением жду Олимпиаду, которая будет особенной из-за того, что пройдет на кортах «Ролан Гаррос». Планирую играть одиночку и пару, потому что мы с Лоренцо [Сонего] классно выступили в Кубке Дэвиса. Время от времени будем наигрывать пару, если позволит расписание».

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

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