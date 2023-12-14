Синнер выиграл награду ATP «Прогресс года»

получил награду в номинации «Прогресс года».

В 2023-м Синнер выиграл первый «Мастерс» в карьере и еще три титула, а также впервые квалифицировался на итоговый турнир, где дошел до финала, и стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

На «Уимблдоне» он впервые дошел до полуфинала турнира «Большого шлема».

22-летний итальянец дебютировал в топ-5 и закончил сезон на четвертой строчке рейтинга.

Ранее Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци из команды Синнера были признаны тренерами года.

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

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