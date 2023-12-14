Синнер выиграл награду ATP «Прогресс года»

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер получил награду ATP в номинации «Прогресс года».

В 2023-м Синнер выиграл первый «Мастерс» в карьере и еще три титула, а также впервые квалифицировался на итоговый турнир, где дошел до финала, и стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

На «Уимблдоне» он впервые дошел до полуфинала турнира «Большого шлема».

22-летний итальянец дебютировал в топ-5 и закончил сезон на четвертой строчке рейтинга.

Ранее Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци из команды Синнера были признаны тренерами года.

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий