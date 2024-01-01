Иржи Лехечка: «Сейчас нет задачи сложнее, чем играть с Джоковичем в Австралии. Почти все бы хотели знать, как ему противостоять»

Иржи Лехечка поделился настроем на матч с Новаком Джоковичем на United Cup.

Чехия сыграет с Сербией во вторник.

«Это наша первая встреча, жду с нетерпением. Сейчас нет задачи сложнее, чем играть с Новаком в Австралии. У него невероятная победная серия. Это одно из самых сложных испытаний, которые только могут быть. Я очень жду и надеюсь, что будет отличный матч.

Такое происходит не каждый день, мы сыграем на прекрасном корте, и, скорее всего, на трибунах будет очень много зрителей. Лучшего начала сезона и подготовки к предстоящим матчам и быть не может, это хороший способ подготовиться, увидеть, что такое топовый теннис, и понять, что я делаю правильно, а что нет».

О том, как противостоять Джоковичу

«Мне кажется, все бы хотели знать ответ. Но, на мой взгляд, мне нужно постараться играть в свой теннис: я знаю, что, когда я показываю хороший уровень, – и я замечал это на многих наших с ним тренировках, – когда я играю уверенно, атакую и иду к сетке, это может сработать.

Мы с тренером еще несколько раз обсудим этот матч и постараемся быть очень уверенными в себе. Я попробую постоянно проявлять инициативу, поскольку не могу просто отбивать мяч, давая ему шанс что-то создать».

О тренировках с Джоковичем

«Впервые я тренировался с Новаком в 2022-м на «Уимблдоне». Потом мы вместе тренировались в прошлом году в Монако и снова на «Уимблдоне». Все наши тренировки были долгими, минимум два часа. Мы всегда успевали сыграть несколько интенсивных тренировочных сетов. Всегда было здорово».

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