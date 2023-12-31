Рафаэль Надаль: «Не могу предсказать будущее, но внутри себя я знаю, что с большой долей вероятности это мой последний сезон»

Теги Рафаэль Надаль травмы ATP Теннис

Рафаэль Надаль ответил на вопрос, станет ли следующий сезон последним в его карьере.

– Ранее в этом году вы сказали, что, скорее всего, это будет ваш последний сезон в туре. Сейчас вы больше в этом уверены? Это последний раз, когда вы играете в Австралии? Какие у вас мысли?

– Проблема этого утверждения о моем последнем сезоне в том, что я не могу быть на 100% уверен по поводу будущего. В этом дело, поэтому я говорю «скорее всего».

Очевидно, высока вероятность того, что я последний раз выступаю в Австралии. Но если я окажусь тут в следующем году, не говорите мне: «Ты сказал, что прошлый сезон станет твоим последним», потому что именно так я не утверждал. Я просто сказал, что вероятность высока.

Никогда не знаешь, что случится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие шесть месяцев. Не могу знать, позволит ли мне мое тело наслаждаться теннисом так же, как я это делал последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех крупных турнирах, а счастье, которое мне приносит теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому игроку.

В конце концов неважно, одержу я победу или нет. Если у меня будет такое чувство… Никогда не знаешь, какой будет подход, потому что я все-таки через многое прошел, чтобы снова выйти на корт.

Это непростое решение, но внутри себя я знаю, что с большой долей вероятности это мой последний сезон.

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4 комментария
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Если объявит официально, будет красиво устраивать проводы на крупных мероприятиях, типа почётного коридора
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Рафа же говорил, что играет через боль и живёт с болью. Все последние годы втирал перед матчами, дезориентируя соперников.
А тут тело 20 лет наслаждалось теннисом.
Врал?
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Если Рафа просто без травм отыграет этот сезон, даже ничего не выигрыв, это уже будет победа
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Комментарий удален модератором
Ответ Nikolay Stavrogin
Рафа же говорил, что играет через боль и живёт с болью. Все последние годы втирал перед матчами, дезориентируя соперников. А тут тело 20 лет наслаждалось теннисом. Врал?
амблвбл!
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