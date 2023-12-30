Маррей об игре Надаля после травмы: «Если у него нет физических проблем, ему нет особого смысла кардинально ее менять»

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей ATP Теннис

Энди Маррей рассказал, как Рафаэль Надаль изменил свою игру.

Сейчас испанец возвращается в тур после травмы бедра, и в Брисбене они с Марреем вместе потренировались.

«Некоторые вещи он делает немного иначе – немного не так, как на более ранних этапах карьеры. Когда мы тренировались в прошлом году на Australian Open, он мощно пробивал вторую подачу – значительно сильнее, чем раньше.

Но если у него нет физических проблем, ему нет особого смысла кардинально менять остальную игру. Она принесла ему много успехов. Когда он здоров и в форме, его игровой стиль очень много ему дает. Он ищет форхенд, старается доминировать с его помощью.

Это приносило ему успех в прошлом, и если он хочет успеха в будущем, то должен стремиться это делать. На тренировке он так и старался играть». 

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