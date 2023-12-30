Кербер о победе в миксте со Зверевым: «Для меня это особенный день. Я вернулась после столь долгого перерыва и сыграла на высоком уровне»

Александр Зверев и Анжелик Кербер поделились эмоциями от победы над Италией на групповом этапе United Cup. В миксте они обыграли Лоренцо Сонего и Анжелику Морателли – 6:3, 6:0.

«Мы оба очень счастливы, вся команда очень счастлива. Энджи отлично выглядела в миксте и для первого матча в одиночке показала очень высокий уровень», – сказал Зверев, выигравший два матча за день.

Кербер перед микстом проиграла одиночку Жасмин Паолини (4:6, 5:7).

«Для меня это особенный день, – сказала Кербер. – Я вернулась после столь долгого перерыва и сыграла на высоком уровне. Рада, что одержала свою первую победу после возвращения».

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