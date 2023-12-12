Циньвэнь Чжэн о том, что Китай в группе с Сербией на United Cup: «Подумала: «Не может быть!». У меня еще не было шанса сыграть против Джоковича»

Циньвэнь Чжэн отреагировала на жеребьевку United Cup.

Китай попал в группу E с Сербией и Чехией.

«Когда я впервые услышала, что мы будем играть против Сербии, у меня был шок. Подумала: «Не может быть!». У меня еще не было шанса сыграть против Новака Джоковича – честно говоря, я очень рада, что сыграю против Сербии.

У меня никогда не было возможности сыграть в миксте: ни в детстве, ни по юниорам, и сейчас у меня тоже нет времени – я не уделяю особого внимания парному разряду. Но я считаю, что на United Cup микст – одна из важных составляющих, и, думаю, мне нужно будет немного потренироваться с Чжичжэнем Чжаном, чтобы наладить хороший контакт и сыграть в паре».

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