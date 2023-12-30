Во время матча Тима в Брисбене на корт выползла полуметровая ядовитая змея

Матч Доминика Тима и Джеймса Маккейба в первом круге квалификации в Брисбене (2:6, 7:6(4), 6:4 в пользу Тима) прерывали из-за змеи.

После первого сета болельщики заметили змею и сообщили охране. В итоге вызвали змеелова, который ее поймал и убрал.

Сообщается, что это было 50-сантиметровая восточная коричневая змея. Она ядовитая – и по токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.

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