Во время матча Тима в Брисбене на корт выползла полуметровая ядовитая змея

Теги происшествия ATP Brisbane International Доминик Тим Джеймс Маккейб Теннис

Матч Доминика Тима и Джеймса Маккейба в первом круге квалификации в Брисбене (2:6, 7:6(4), 6:4 в пользу Тима) прерывали из-за змеи.

После первого сета болельщики заметили змею и сообщили охране. В итоге вызвали змеелова, который ее поймал и убрал.

Сообщается, что это было 50-сантиметровая восточная коричневая змея. Она ядовитая – и по токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.

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2 комментария
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младенович?)
+5
-2
+3
Есть статистика сколько теннисистов гибнет в Австралии от ядовитых змей на корте ?
+2
0
+2
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