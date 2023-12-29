На турниры ATP 250 после основного дедлайна сможет заявляться игрок с рейтингом выше, чем у остальных участников

Теги ATP Теннис

ATP добавила возможность в последний момент заявиться на турнир категории 250.

В правилах тура на 2024 год есть Late Entry (LE) – «поздняя заявка». Это одно резервное место на каждом турнире ATP 250, которое может получить игрок, чей рейтинг выше, чем у всех в первоначальной заявке.

Дедлайн для LE – четверг на неделе перед турниром, 10 утра по восточному времени США.

Если претендентов на LE нет, то в основную сетку попадает первый запасной.

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