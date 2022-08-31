Шаповалов о возвращении Южного в его команду: «Попросил его помочь нам в качестве ментора, в качестве лидера»

Денис Шаповалов прокомментировал то, что Михаил Южный вернулся в его команду перед началом US Open.

«Думаю, наша команда на правильном пути. И Михаил стал хорошим дополнением. Он мне нравится, потому что мы работали вместе и он очень хорошо меня знает.

У всех в моей команде одинаковое видение того, как я играю и что нужно улучшать. Так что для меня Михаил просто как дополнение. Раньше у нас неплохо получалось, он очень умный парень. Он может привнести свежий взгляд и как-то помочь изменить мою игру и общий импульс.

Все в команде считают, что Михаил очень нам нужен. Я считаю, что консолидация и взаимопонимание очень важны в нашей работе.

Конечно, бывают взлеты и падения, но, думаю, мы все проделали большую работу. Миша как бывший игрок поможет другим членам команды понять меня и мои эмоции. Также я ценю его опыт участия в больших матчах, помощь в подготовке к «Шлемам» и составлении расписания. Думаю, это будет здорово и для меня, и для команды. Будет ценно слышать его мнение и получать от него поддержку.

Кажется, я позвонил ему перед Цинциннати и спросил, не хочет ли он вернуться в команду и помочь мне, Пити и всем остальным в качестве ментора, в качестве лидера. Он отреагировал позитивно и сказал, что, конечно, хотел бы приехать в Нью-Йорк, побыть с командой и поговорить после турнира.

Я определенно хочу с ним поработать. Я уже говорил, что мне бы хотелось, чтобы каждый, кто приходит в команду, в ней оставался. Это не просто «дай мне совет и увидимся позже». Для меня команда – это семья, несколько человек, с которыми хочется жить и работать на протяжении всей карьеры. Это действительно то, что я изо всех сил пытался построить в этом сезоне.

Думаю, я подобрался очень близко. Думаю, все в моей команде профессионалы самого высокого уровня. Мне очень повезло. Для меня большая честь, что эти люди хотят со мной работать. Надеюсь, я смогу сохранить их в команде. Посмотрим».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе