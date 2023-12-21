Южный вошел в команду Гарина
Бывшая 17-я ракетка мира Кристиан Гарин поменял команду.
Он проводит предсезонку в Майами под руководством Михаила Южного и Поля Капдевиля, сообщает Séptimo Game.
Южный с 2019-го по 2021-й тренировал Дениса Шаповалова и помог ему подняться в топ-10. Позже они возобновили совместную работу перед US Open-2022.
С Капдевилем Гарин уже сотрудничал в 2019-м, когда выиграл дебютный титул ATP в Хьюстоне.
Также Гарин работает с тренером по физподготовке Дугласом Кордеро.
Гарин пытался пригласить в команду Хуана Игнасио Челу, но переговоры ни к чему не привели.